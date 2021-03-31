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شؤون فلسطينية

هشام كحيل: سيتم إغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية منتصف الليلة

هشام كحيل: سيتم إغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية منتصف الليلة
رام الله - دنيا الوطن
قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل: "تنتهي مرحلة تقديم طلبات الترشح عند الثانية عشرة منتصف الليلة"، مؤكدًا على أنه سيتم إغلاق باب الترشح ولن تستقبل لجنة الانتخابات المركزية أية طلبات للترشح بعد هذا الوقت.

وأوضح أنّ لجنة الانتخابات المركزية، اعتمدت حتى اللحظة 5 قوائم واليوم سيتم قبول 7 قوائم أخرى، وستقوم بدراسة طلبات الترشح لمدة 5 أيام ومن ثم سننشرها للجمهور في السادس من الشهر المقبل ولمدة 3 أيام، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاعتراض على المرشحين أو القوائم.

وتقدمت حركة (حماس) أول أمس الاثنين، بتسجيل قائمتها لدى لجنة الانتخابات المركزية برام الله وغزة، للمشاركة في الانتخابات التشريعية.

وبحسب لجنة الانتخابات، فإن الدعاية الانتخابية تبدأ في 30 نيسان وتنتهي في 21 أيار، وسيكون الاقتراع المسبق لقوى الأمن يوم 20 أيار، ويوم الاقتراع للمنتخِبين يوم 22 أيار، على أن تعلن النتائج الأولية يوم 23 أيار.

ويشير تعداد السكان الفلسطينيين في العالم حتى بداية العام 2021 الى أن عددهم بلغ 13.7 مليون نسمة بينهم 417 ألف نسمة في القدس المحتلة.

وحسب لجنة الانتخابات المركزية فإن نحو 2,8 مليون مواطن يحق لهم الاقتراع بينهم 118ألف في القدس المحتلة.

وتعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

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