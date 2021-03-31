"معاً قادرون".. قائمة سلام فياض تتقدم للتسجيل لانتخابات التشريعي





وأكد الدكتور سليم عواد منسق القائمة لـ"دنيا الوطن"، أن هذه القائمة اسمها "معا قادرون" ويترأسها الدكتور سلام فياض، ومكونة من شباب ورجال أعمال وشخصيات مستقلة وازنة في المجتمع، لافتا إلى أنها تحمل برنامجاً سياسياً واجتماعياً واقتصاديا.





وقال: "للقائمة من الكفاءات ما سيراه المواطن غداً خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد للاعلان الرسمي عن القائمة"، لافتا إلى أنه كانت هناك جهود لكي تشمل هذه القائمة جميع مناطق التواجد الفلسطيني سواء في الضفة او القدس او قطاع غزة.









وكانت "دنيا الوطن"، علمت من مصادر فلسطينية مطلعة، أن رئيس الوزراء الأسبق، سلام فياض، قد يخوض الانتخابات في الموقع رقم 12 على قائمته الانتخابية، وأن نقاشات جرت حول هذا الموضوع.



وأشارت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، إلى أن "هدفه من وراء ذلك إفساح المجال للشباب والطاقات، إيماناً منه بأهمية إحداث تغيير في الساحة السياسية الفلسطينية".



وشار عواد إلى أن هذه القائمة تحمل برنامج يركز على الوضع الاجتماعي ثم الاقتصادي ثم السياسي.وكانت "دنيا الوطن"، علمت من مصادر فلسطينية مطلعة، أن رئيس الوزراء الأسبق، سلام فياض، قد يخوض الانتخابات في الموقع رقم 12 على قائمته الانتخابية، وأن نقاشات جرت حول هذا الموضوع.وأشارت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، إلى أن "هدفه من وراء ذلك إفساح المجال للشباب والطاقات، إيماناً منه بأهمية إحداث تغيير في الساحة السياسية الفلسطينية".

خاص دنيا الوطنتقدمت قائمة رئيس الوزراء الأسبق، سلام فياض، لانتخابات المجلس التشريعي، للتسجيل في مقر لجنة الانتخابات المركزية بمدينتي رام الله وغزة، والتي تحمل اسم "معا قادرون".