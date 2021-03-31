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مصر: وفاة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري عن (88 عاماً)

مصر: وفاة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري عن (88 عاماً)
كمال الجنزوري
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الأربعاء، بوفاة د.كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق.

وجاءت وفاة الجنزوري، بعد صراع طويل مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتولى الجنزوري (88 عاماً)، رئاسة الحكومة المصرية مرتين، الأولى في العام 1996 واستمرت 3 سنوات، والثانية في ديسمبر العام 2011 واستمرت لغاية يونيو 2012.

كما شغل الجنزوري منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي لمدة 10 سنوات، من العام 1986 ولغاية العام 1996، وكان محافظا لبني سويف والوادي الجديد.

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