جنين: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن شرطة المحافظة قامت بتحرير 35 مخالفة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات.



وأضافت الشرطة، بأن الإلتزام بإجراءات السلامة العامة وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة مخالفات لسائقين ومواطنين وأصحاب محال تجارية لعدم الإلتزام بقرار الإغلاق وإجراءات السلامة العامة في جنين.