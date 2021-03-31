السيسي يحذر من المساس بحصة بلاده من المياه



وقال السيسي: "نحن لا نهدد أحداً ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر (..) وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد"، مشيراً إلى أنه "لا يتصور أحد أنه بعيد عن قدرتنا (..) مياه مصر لا مساس بها والمساس بها خط أحمر وسيكون رد فعلنا حال المساس بها أمر سيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل"،



وأضاف السيسي: "أنا مبهددش حد (أنا لا أهدد أحداً) وعمرنا ما هددنا وحوارنا رشيد جدا ولكن لن يستطيع أحد سلب نقطة مياه من مصر"، مشدداً على أن "التفاوض هو خيارنا الذي بدأنا به والعمل العدائي قبيح وله تأثيرات تمتد لسنوات طويلة لأن الشعوب لا تنسى ذلك".



رام الله - دنيا الوطنحذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، من المساس بحصة بلاده من المياه.تصريحات السيسي جاءت خلال مؤتمر صحافي عقد بمركز تابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية، غداة تعويم سفينة الحاويات الضخمة التي أغلقت المجرى المائي لستة أيام.