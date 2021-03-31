شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون مبنى البرج الأثري في السموع جنوب الخليل

مستوطنون يقتحمون مبنى البرج الأثري في السموع جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، بحماية قوات الاحتلال، موقعا أثريا في بلدة السموع جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا مكانا أثريا رومانيا في البلدة يعرف باسم "البرج"، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان.

و يذكر أن منطقة "البرج" الأثرية تشهد اقتحامات متكررة خاصة في الأعياد اليهودية، وتعود هذه الآثار إلى العهد الروماني، تشير
إلى أنّه كنيسة رومانية، وبجانبها آثار محراب مسجد.

وتعتبر الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال نظرًا لأهميتها التاريخية
والدينية.

وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

وشهد العامين الماضيين قيام المستوطنين بإنشاء ست بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين المصادرة في محافظة الخليل وتحديداً على أراضي (دورا، بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، سعير).

وتسارع حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الزمن في سبيل وضع يدها على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وإقامة مزيد من المستوطنات وشق الطرق.

ومنذ احتلال مدينة الخليل عام 1967م ثم بناء مستوطنة "كريات أربع" يسعى الاحتلال لتحويل المدينة القديمة في الخليل إلى مستوطنة، ساعده في ذلك تقسيم اتفاقية أوسلو للمدينة قسمين، الأمر الذي وضع الخليل والمسجد الإبراهيمي تحت سيطرة الاحتلال بشكل كامل.

وتصاعدت وتيرة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بشكل مضطرد خلال الأعوام الاخيرة، من حيث الكم وحجم الضرر الواقع على المواطنين الفلسطينيين.

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