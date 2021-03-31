مباحثات بين ميركل وماكرون وبوتين بشأن لقاح "سبوتنيك في"





وقال زايبرت: "هذا التقييم يتم وفقا لنفس المعايير التي تنطبق على جميع اللقاحات الأخرى". وبحسب الكرملين، ناقش القادة الثلاثة "عمليات تسليم محتملة وإنتاج مشترك" لهذا اللقاح في دول الاتحاد الأوروبي.



وفيما قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ القادة الثلاثة ناقشوا إمكانية التعاون في مجال اللّقاح، تبعاً لنتيجة المراجعة التي تجريها وكالة الأدوية الأوروبية للقاح سبوتنيك-في الروسي، أوضح بيان الرئاسة الروسية أنّ النقاش تناول "عمليات التسليم المحتملة والإنتاج المشترك" لسبوتنيك-في دول الاتحاد الأوروبي.



وتعتزم شركة الأدوية الروسية "آر فارم" إنتاج اللقاح في مدينة إلرتيسن البافارية من حزيران/يونيو أو تموز/يوليو. وتقوم وكالة الأدوية الأوروبية حاليا بمراجعة طلب اعتماد "سبوتنيك في" في الاتحاد الأوروبي.





ومن المتوقع أن يزور خبراء من الوكالة روسيا في نيسان/أبريل لتقييم إنتاج وتخزين اللقاح.



وكانت المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، منحت تصريحا طارئا لاستخدام اللقاح الروسي. وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس يوم الثلاثاء إن فيينا تجري محادثات مع موسكو لشراء جرعات.



رام الله - دنيا الوطنأجرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مباحثات بشأن لقاح فيروس (كورونا) الروسي "سبوتنيك في".وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، إن المحادثات بين القادة الثلاثة، التي جرت عبر الفيديو، تضمنت النقاش بشأن اللقاح الروسي.ولم تتم الموافقة بعد على لقاح "سبوتنيك في" من جانب وكالة الأدوية الأوروبية، وفق ما موقع (دوتشيه فيله).