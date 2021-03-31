"دوام الموظفين" بغزة: كان لزاماً إصدار قرار نص على تقليص وتخفيف ساعات الدوام



وطالب جودة الموظفين بالالتزام والتقيد بإجراءات الوقاية والسلامة مثل لبس الكمامة على الدوام في جميع المؤسسات الحكومية.



وأفاد ديوان الموظفين بغزة، اليوم الأربعاء، بأنه تم تقليص دوام الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل.



وأضاف في تصريح نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، أن هذا التطور يأتي ضمن خطة مواجهة (كورونا).



رام الله - دنيا الوطنقال مدير العلاقات العامة والإعلام في ديوان الموظفين، بغزة، زكريا جودة، إنه بناءً على الحالة الوبائية السائدة وارتفاع أعداد الاصابات بالفيروس، كان لزاماً إصدار قرار نص على تقليص وتخفيف ساعات الدوام في كافة الوزارات الحكومية بما لا يؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين.وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس) أن كل مسؤول كل وزارة ودائرة حكومية يحدد عدد ساعات الدوام والموظفين على رأس عملهم وتقديم الخدمات للجمهور.