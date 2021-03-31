"الاقتصاد" بغزة تشرع بوضع لوحات معدنية على شاحنات الرمال بكافة محافظات القطاع





وأكد مدير عام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية، عبد القادر بنات، أن اللوحات المعدنية تهدف إلي ضبط عملية تحميل الرمال من المقالع ولتوضيح كمية الرمال المحملة بالشاحنات.





وأضاف: بأن اللوحات تساهم أيضاً في تأكد المواطنين من كميات الرمال المحملة حسب الايصالات، مطالباً المواطنين بالإبلاغ عن أي شاحنة غير ملتزمة بكمية الرمال المحملة حسب الايصالات.





وقال بنات: إن مفتشي مقالع الرمال يتابعون العمل بالمقالع في كافة محافظات قطاع غزة لتلبية احتياجات المواطنين والمقاولين والجمعيات والبلديات، مؤكداً أن الإدارة تسعى دائما للحفاظ على المصادر الطبيعية وتعمل على توفيرها بشكل قانوني من خلال الوزارة.







رام الله - دنيا الوطنشرعت الإدارة العامة للمصادر الطبيعية بوزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، بوضع لوحات معدنية على شاحنات الرمال في كافة محافظات القطاع.