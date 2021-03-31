طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس.ووفق تصريح للوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن السفر للحافلة الرابعة، والخامسة حتى الرقم (100) من كشف رقم (2021/10).وطالبت بالتواجد غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.كما طالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.