اتصالات بين القدوة ومقربين من البرغوثي لتشكيل قائمة موحدة

بدورها، قالت نور عودة، عضو الملتقى الوطني الديمقراطي، لـ "دنيا الوطن"، صباح اليوم الأربعاء، إن الحوار بين الطرفين لا زال مستمراً، واصفة إياه بـ "الإيجابي"، دون إيضاح مزيد من التفاصيل.

خاص دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن" من مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الأربعاء، أن اتصالات تجري بين الملتقى الوطني الديمقراطي، الذي شكله مؤخراً القيادي السابق في حركة (فتح)، ناصر القدوة، ومقربون من الأسير مروان البرغوثي لتشكيل قائمة موحدة.وقالت قيادات مقربة من الأسير البرغوثي، لـ "دنيا الوطن"، أمس الثلاثاء، إنه بصدد تشكيل قائمة انتخابية منفصلة عن قائمة الحركة الرسمية، وأضافوا، أن البرغوثي استجاب للكادر التنظيمي، الذي شعر بالأيام الأخيرة أنه كان هناك عبث في تشكيل القائمة الرسمية لحركة فتح، وقرر أن يُشكل قائمة خاصة.