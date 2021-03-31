سلامة معروف: توصية وزارة الصحة تذهب باتجاه أربعة عناوين





وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى): بأن هناك توجيهات للجهات الشرطية بتعزيز الالتزام بالإجراءات الوقائية المعلنة في الأسواق وصالات الأفراح والمناسبات، التي تقام في الأماكن العامة والشوارع وبيوت العزاء.





وتابع معروف: بأنه في حالة تم تغير سُلم منحنى الوباء داخل قطاع غزة، ستختلف معه توصية وزارة الصحة وإنفاذ الإجراءات المشددة من قبل المؤسسات الحكومية في الميدان.





وشدد على أن توصية وزارة الصحة حول مسببات الإصابة بفيروس (كورونا) تذهب باتجاه أربعة عناوين، تتمثل في حالات الازدحام بالأسواق والأماكن العامة والمواصلات وصالات الأفراح وبيوت العزاء، وبناءً على تقييم الحالة يتم اتخاذ القرار إما بتشديد الإجراءات أو تخفيفها.





وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء، إجراء 3651 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة 1061 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

ورصدت "الصحة" تعافي 241 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة الزمنية.

رام الله - دنيا الوطنقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، إن تقدير تقليص دوام الموظفين الذي سيُعمل به مطلع الأسبوع القادم كما أعلن ديوان الموظفين العام، سيُترك لرئيس كل مؤسسة حكومية بتقليص دوام موظفيها للحد الذي يسمح باستمرار تقديم الخدمة دون أي تأثير سلبي على المواطنين.