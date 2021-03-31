قطاع غزة: أكثر من 1000 إصابة بفيروس (كورونا) وحالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء، إجراء 3651 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة 1061 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



ورصدت "الصحة" تعافي 241 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة الزمنية.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 65588 إصابة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة 7917 حالة، وإجمالي المتعافين 57060 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 611 حالة وفاة.



كما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 199 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 121حالة.



وفيما يتعلق بالتطعيمات، فقد وصل إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 21656 شخصاً.