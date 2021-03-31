قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

و اعتقلت قوات الاحتلال من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، كلا من عبد الوهاب دراغمة، وعبود شادي بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، بحسب مكتب إعلام الأسرى.



وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين معن عبد العليم علوي (20 عاما) من قرية دير جرير شمال شرق مدينة رام الله، وأيمن رامي صبحي زيد (19 عاما) من مخيم الجلزون شمالا، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.



كما واقتحمت قوات الاحتلال مقام "الشيخ شعلة" قرب قرية الناقورة شمال غرب نابلس، وبلدة بيتا جنوبي المدينة.



وشهدت مدينة القدس المحتلة مساء أمس قيام قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر مجد بربر بعد يوم واحد من الإفراج عنه حيث أمضى في سجون الاحتلال 20 عاما، وسط مواجهات مع قوات الاحتلال.



وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.







رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين خلال عمليات دهم واقتحام لمناطق متفرقة بالضفةالغربية.