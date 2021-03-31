كتائب المقاومة الوطنية: نخوض اشتباكًا مسلحًا مع الاحتلال وآلياته المتوغلة وسط القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أفادت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، بأنها تخوض اشتباكًا مسلحًا مع قوات الاحتلال وآلياته المتوغلة شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.
أفادت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، بأنها تخوض اشتباكًا مسلحًا مع قوات الاحتلال وآلياته المتوغلة شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.
ولم تذكر الكتائب مزيداً من التفاصيل..
وكانت مصادر محلية، أفادت بتغل أربع جرافات عسكرية إسرائيلية من موقع "كسوفيم" عشرات الأمتار شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
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