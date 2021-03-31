كتائب المقاومة الوطنية: نخوض اشتباكًا مسلحًا مع الاحتلال وآلياته المتوغلة وسط القطاع

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وكانت مصادر محلية، أفادت بتغل أربع جرافات عسكرية إسرائيلية من موقع "كسوفيم" عشرات الأمتار شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.















رام الله - دنيا الوطنأفادت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، بأنها تخوض اشتباكًا مسلحًا مع قوات الاحتلال وآلياته المتوغلة شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.