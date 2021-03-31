مباشر | إطلاق فعاليات المؤتمر الثاني للنوع الاجتماعي بعنوان "فارسات الأمن"

شؤون فلسطينية

الكيلة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة الأسير عماد البطران

الكيلة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة الأسير عماد البطران
الأسير عماد البطران
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزيرة الصحة، د.مي الكيلة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لإنقاذ حياة الأسير المضرب عن الطعام عماد البطران، الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ40 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقاله الاداري.

وحملت في بيان، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير البطران، مشيرة إلى أنه يعاني من هزل، وضعف عام، ومن أوجاع في المفاصل والمعدة والرأس.

ووفقا لهيئة شؤون الأسرى، فقد خاض الأسير البطران إضرابًا عن الطعام عام 2013، واستمر لمدة 105 أيام، وفي عام 2016 أضرب مجددًا واستمر لمدة (36) يوما، وهذا الإضراب الثالث له، وعلى مدار السنوات الماضية ونتيجة للإضرابات المتكررة، عانى الأسير البطران من مشاكل صحية، أبرزها أوجاع حادة في المعدة والرأس.

أخبار ذات صلة

عيسى: الاستيطان احتلال عسكري يتعارض مع الاتفاقيات الدولية

عيسى: الاستيطان احتلال عسكري يتعارض مع الاتفاقيات الدولية

تيسير خالد: مشاركة القدس في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية لا تقبل المساومة

تيسير خالد: مشاركة القدس في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية لا تقبل المساومة

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

غزة: قرار بتقليص دوام الموظفين بدءاً من الأحد المقبل

غزة: قرار بتقليص دوام الموظفين بدءاً من الأحد المقبل

كتائب المقاومة الوطنية: نخوض اشتباكًا مسلحًا مع الاحتلال وآلياته المتوغلة وسط القطاع

كتائب المقاومة الوطنية: نخوض اشتباكًا مسلحًا مع الاحتلال وآلياته المتوغلة وسط القطاع

إدارة بايدن تحذو حذو سابقتها بعدم وصف الضفة الغربية بالأرض المحتلة

إدارة بايدن تحذو حذو سابقتها بعدم وصف الضفة الغربية بالأرض المحتلة

(معاريف): إسرائيل أبلغت الأوروبيين عدم السماح بدخول مراقبين للإشراف على الانتخابات بالقدس

(معاريف): إسرائيل أبلغت الأوروبيين عدم السماح بدخول مراقبين للإشراف على الانتخابات بالقدس

استقرار الوضع الصحي للمعتقل المصاب عبد الرحمن برقان

استقرار الوضع الصحي للمعتقل المصاب عبد الرحمن برقان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عيسى: الاستيطان احتلال عسكري يتعارض مع الاتفاقيات الدولية

عيسى: الاستيطان احتلال عسكري يتعارض مع الاتفاقيات الدولية

تيسير خالد: مشاركة القدس في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية لا تقبل المساومة

تيسير خالد: مشاركة القدس في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية لا تقبل المساومة

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

الكيلة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة الأسير عماد البطران

الكيلة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة الأسير عماد البطران

استقرار الوضع الصحي للمعتقل المصاب عبد الرحمن برقان

استقرار الوضع الصحي للمعتقل المصاب عبد الرحمن برقان

&#34;الإحصاء&#34;: الاقتصاد سجل تراجعاً حاداً نسبته 11.5% خلال 2020 بسبب (كورونا)

"الإحصاء": الاقتصاد سجل تراجعاً حاداً نسبته 11.5% خلال 2020 بسبب (كورونا)

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الأخيرة بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابتان بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الأخيرة بالقطاع

المالكي: إشارات سلبية إسرائيلية من ناحية العملية الانتخابية بالقدس وإيفاد المراقبين والسماح بدخولهم

المالكي: إشارات سلبية إسرائيلية من ناحية العملية الانتخابية بالقدس وإيفاد المراقبين والسماح بدخولهم

منوعات

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

شاهد: رويدا عطية تثير الضجة بشكل أنفها

شاهد: رويدا عطية تثير الضجة بشكل أنفها

شاهد: بعد الأزمة.. ما حقيقة زواج والدة حلا الترك من جديد ؟

شاهد: بعد الأزمة.. ما حقيقة زواج والدة حلا الترك من جديد ؟

شاهد: ابنة سامو زين تثير الإعجاب بجمالها

شاهد: ابنة سامو زين تثير الإعجاب بجمالها

شاهد: راغب علامة يتعرض للهجوم القاسي من الجمهور.. ما السبب ؟

شاهد: راغب علامة يتعرض للهجوم القاسي من الجمهور.. ما السبب ؟

حقيقة شراء (اليوتيوبرز) أنس مروة نجمة من السماء لزوجته.. وهذا سعرها

حقيقة شراء (اليوتيوبرز) أنس مروة نجمة من السماء لزوجته.. وهذا سعرها

شاهد: مقطع فيديو مسرّب من برنامج رامز جلال

شاهد: مقطع فيديو مسرّب من برنامج رامز جلال

منة شلبي تعود إلى أحمد عز بجريمة.. ما القصة ؟

منة شلبي تعود إلى أحمد عز بجريمة.. ما القصة ؟

عربي

الكشف عن هوية أول سفير للبحرين في إسرائيل

الكشف عن هوية أول سفير للبحرين في إسرائيل

الكويت: الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

الكويت: الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

السيسي: أداء هيئة قناة السويس كان أكثر من مشرف وكنت مطمئناً

السيسي: أداء هيئة قناة السويس كان أكثر من مشرف وكنت مطمئناً

مصر: تفتيش كمامات الطلاب تحسبًا من استخدامها بالغش

مصر: تفتيش كمامات الطلاب تحسبًا من استخدامها بالغش