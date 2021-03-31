الكيلة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة الأسير عماد البطران

الأسير عماد البطران

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت وزيرة الصحة، د.مي الكيلة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لإنقاذ حياة الأسير المضرب عن الطعام عماد البطران، الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ40 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقاله الاداري.



وحملت في بيان، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير البطران، مشيرة إلى أنه يعاني من هزل، وضعف عام، ومن أوجاع في المفاصل والمعدة والرأس.



ووفقا لهيئة شؤون الأسرى، فقد خاض الأسير البطران إضرابًا عن الطعام عام 2013، واستمر لمدة 105 أيام، وفي عام 2016 أضرب مجددًا واستمر لمدة (36) يوما، وهذا الإضراب الثالث له، وعلى مدار السنوات الماضية ونتيجة للإضرابات المتكررة، عانى الأسير البطران من مشاكل صحية، أبرزها أوجاع حادة في المعدة والرأس.