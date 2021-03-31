بدءاً من اليوم.. ألمانيا تصدر قراراً بشأن لقاح "أسترازينيكا"





وأوضحت أن أساس القرار هو البيانات المتاحة في الوقت الراهن عن ظهور " تأثيرات جانبية نادرة لكنها خطيرة للغاية لحالات الانضمام الخثاري"، وقالت إن هذه التأثيرات ظهرت في غالبيتها بين أشخاص قلت أعمارهم عن 60 عاما في فترة تتراوح بين 4 إلى 16 يوما بعد التطعيم.



وحدث في ألمانيا 31 حالة تجلط وريدي جيبي، حسبما ذكر معهد باول إرليش المسؤول عن سلامة اللقاحات، وأشار المعهد إلى أن تسعا من هذه الحالات انتهى بالوفاة، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).



وكانت عدة ولايات ألمانية قد أوقفت في وقت سابق اليوم التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" على خلفية حدوث حالات تجلط دموي في أوردة دماغية ارتبطت زمنيا بأخذ التطعيم بأسترازينيكا وحدثت أغلب هذه الحالات لنساء قلت أعمارهم عن (55 عاماً).





رام الله - دنيا الوطنقرر وزراء الصحة الألمان على الصعيد الاتحادي والولايات، قصر استخدام لقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس (كورونا) على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن (60 عاما) اعتباراً من اليوم الأربعاء.وجاء في القرار الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، أن لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا قالت: إن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (60 عاماً) يمكنهم الاستمرار في أخذ اللقاح "بعد أخذ رأي طبي وتحليل المخاطر الفردية وتوعية دقيقة".وفي وقت سابق أوصت لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا بقصر استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس (كورونا) على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن (60 عاماً).وأعلنت لجنة الخبراء الموجودة في معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات، يوم الثلاثاء أنها قررت هذه التوصية " بالأغلبية" بعد إجراء مشاورات مع خبراء خارجيين.