استقرار الوضع الصحي للمعتقل المصاب عبد الرحمن برقان

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الأربعاء، باستقرار الوضع الصحي للمعتقل المصاب عبد الرحمن برقان (22 عاما) من محافظة الخليل، والقابع بقسم الجراحة بمشفى "تشعاري تصيدق" الإسرائيلي.



وبينت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المعتقل برقان كان قد أصيب برصاص جيش الاحتلال بمناطق مختلفة من جسده، وذلك بعد إطلاق النار عليه قبل حوالي شهر، بالقرب من حاجز أبو الريش العسكري المجاور للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.



وأضافت أن المصاب برقان كانت قد أجريت له عدة عمليات مكان الإصابة، ولا يزال يعاني من كسور بكلتا قدميه، ومؤخرا قام أطباء الاحتلال بإجراء عملية زرع براغي بكلتا قدميه، ومن المتوقع إزالة البراغي خلال شهر تقريبا.



ولفتت الهيئة أن الشاب برقان لا يستطيع حاليا الوقوف على قدميه ويعاني من صعوبة في الحركة، وفي كثير من الأحيان يشتكي من آلام في منطقة البطن وكلتا قدميه، لكن بشكل عام حالته الصحية جيدة ومستقرة.