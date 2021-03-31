مباشر | إطلاق فعاليات المؤتمر الثاني للنوع الاجتماعي بعنوان "فارسات الأمن"

شؤون فلسطينية

"الإحصاء": الاقتصاد سجل تراجعاً حاداً نسبته 11.5% خلال 2020 بسبب (كورونا)

"الإحصاء": الاقتصاد سجل تراجعاً حاداً نسبته 11.5% خلال 2020 بسبب (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء "إن الاقتصاد الفلسطيني سجل تراجعا حادا نسبته 11.5% خلال العام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، نتيجة التأثر بجائحة (كورونا)، وتداعياتها، وذلك على الرغم من الارتفاع الطفيف في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2020 بنسبة 1%، مقارنة مع الربع الثالث بالأسعار الثابتة".

وأوضح الإحصاء، في تقرير له، حول التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الرابع 2020، ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن أعلى نسبة ارتفاع لنشاط الإدارة العامة والدفاع بلغت 15%، تلاها نشاط الانشاءات بنسبة 8%، ثم المعلومات والاتصالات بنسبة 4%، الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 2%، ثم التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 1%".

في المقابل، ظهر انخفاضاً في الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة المرصودة بنسبة 12%، بالمقارنة مع الربع المناظر ،2019 والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015. حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2020 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 2,924 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 616 مليون دولار أميركي.

وأشار "الإحصاء" في تقريره إلى أنه تم خلال الربع الأول 2020 اعلان حالة الطوارئ في الضفة الغربية، اعتبارا من 05/03/2020، والتي بدأت في محافظة بيت لحم التي سجلت اولى حالات الاصابة بفيروس كوفيد 19، تبعها اعلان الحكومة تقييد حركة التنقل بين المحافظات والمدن بتاريخ 22/03/2020، ليشهد الربع الثاني 2020 ارتفاع في حدة الإغلاقات الشاملة، وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي، وخلال الربعين الثالث والرابع من عام 2020 بدأت العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي، ضمن اجراءات الحكومة الفلسطينية لمواجهة جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة، فقد بلغ 729 دولار أميركي خلال الفترة المرصودة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.3%، بالمقارنة مع الربع الثالث 2020، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,049 دولار أميركي، بنسبة ارتفاع بلغت 0.2% مقارنة مع الربع الثالث 2020، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 298 دولار أميركي خلال الربع الرابع من عام 2020، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1% مقارنة مع الربع الثالث 2020

أخبار ذات صلة

عيسى: الاستيطان احتلال عسكري يتعارض مع الاتفاقيات الدولية

عيسى: الاستيطان احتلال عسكري يتعارض مع الاتفاقيات الدولية

تيسير خالد: مشاركة القدس في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية لا تقبل المساومة

تيسير خالد: مشاركة القدس في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية لا تقبل المساومة

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

غزة: قرار بتقليص دوام الموظفين بدءاً من الأحد المقبل

غزة: قرار بتقليص دوام الموظفين بدءاً من الأحد المقبل

كتائب المقاومة الوطنية: نخوض اشتباكًا مسلحًا مع الاحتلال وآلياته المتوغلة وسط القطاع

كتائب المقاومة الوطنية: نخوض اشتباكًا مسلحًا مع الاحتلال وآلياته المتوغلة وسط القطاع

الكيلة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة الأسير عماد البطران

الكيلة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة الأسير عماد البطران

إدارة بايدن تحذو حذو سابقتها بعدم وصف الضفة الغربية بالأرض المحتلة

إدارة بايدن تحذو حذو سابقتها بعدم وصف الضفة الغربية بالأرض المحتلة

(معاريف): إسرائيل أبلغت الأوروبيين عدم السماح بدخول مراقبين للإشراف على الانتخابات بالقدس

(معاريف): إسرائيل أبلغت الأوروبيين عدم السماح بدخول مراقبين للإشراف على الانتخابات بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عيسى: الاستيطان احتلال عسكري يتعارض مع الاتفاقيات الدولية

عيسى: الاستيطان احتلال عسكري يتعارض مع الاتفاقيات الدولية

تيسير خالد: مشاركة القدس في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية لا تقبل المساومة

تيسير خالد: مشاركة القدس في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية لا تقبل المساومة

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

الكيلة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة الأسير عماد البطران

الكيلة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة الأسير عماد البطران

استقرار الوضع الصحي للمعتقل المصاب عبد الرحمن برقان

استقرار الوضع الصحي للمعتقل المصاب عبد الرحمن برقان

&#34;الإحصاء&#34;: الاقتصاد سجل تراجعاً حاداً نسبته 11.5% خلال 2020 بسبب (كورونا)

"الإحصاء": الاقتصاد سجل تراجعاً حاداً نسبته 11.5% خلال 2020 بسبب (كورونا)

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الأخيرة بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابتان بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الأخيرة بالقطاع

المالكي: إشارات سلبية إسرائيلية من ناحية العملية الانتخابية بالقدس وإيفاد المراقبين والسماح بدخولهم

المالكي: إشارات سلبية إسرائيلية من ناحية العملية الانتخابية بالقدس وإيفاد المراقبين والسماح بدخولهم

منوعات

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

شاهد: رويدا عطية تثير الضجة بشكل أنفها

شاهد: رويدا عطية تثير الضجة بشكل أنفها

شاهد: بعد الأزمة.. ما حقيقة زواج والدة حلا الترك من جديد ؟

شاهد: بعد الأزمة.. ما حقيقة زواج والدة حلا الترك من جديد ؟

شاهد: ابنة سامو زين تثير الإعجاب بجمالها

شاهد: ابنة سامو زين تثير الإعجاب بجمالها

شاهد: راغب علامة يتعرض للهجوم القاسي من الجمهور.. ما السبب ؟

شاهد: راغب علامة يتعرض للهجوم القاسي من الجمهور.. ما السبب ؟

حقيقة شراء (اليوتيوبرز) أنس مروة نجمة من السماء لزوجته.. وهذا سعرها

حقيقة شراء (اليوتيوبرز) أنس مروة نجمة من السماء لزوجته.. وهذا سعرها

شاهد: مقطع فيديو مسرّب من برنامج رامز جلال

شاهد: مقطع فيديو مسرّب من برنامج رامز جلال

منة شلبي تعود إلى أحمد عز بجريمة.. ما القصة ؟

منة شلبي تعود إلى أحمد عز بجريمة.. ما القصة ؟

عربي

الكشف عن هوية أول سفير للبحرين في إسرائيل

الكشف عن هوية أول سفير للبحرين في إسرائيل

الكويت: الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

الكويت: الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

السيسي: أداء هيئة قناة السويس كان أكثر من مشرف وكنت مطمئناً

السيسي: أداء هيئة قناة السويس كان أكثر من مشرف وكنت مطمئناً

مصر: تفتيش كمامات الطلاب تحسبًا من استخدامها بالغش

مصر: تفتيش كمامات الطلاب تحسبًا من استخدامها بالغش