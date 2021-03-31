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شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: انخفاض طفيف بأعداد الوفيات ونسبة إشغال المشافي أصبحت أقل بمحافظات الضفة

وزيرة الصحة: انخفاض طفيف بأعداد الوفيات ونسبة إشغال المشافي أصبحت أقل بمحافظات الضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، بانخفاض طفيف في أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في فلسطين.

وأضافت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: بأن نسبة إشغال المشافي أصبحت أقل مما كانت عليه وهذا مؤشر جيد، والمنحنى آخذ بالنزول، مطالبة المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

وفيما يتعلق باللقاحات، قالت الكيلة: إن 25 ألف جرعة جديدة من لقاح "أسترازنيكا" وصلت أمس، وهي الدفعة الأولى التي تصل من أصل 2 مليون جرعة، قامت الحكومة الفلسطينية بشرائها.


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