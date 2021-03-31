وزيرة الصحة: انخفاض طفيف بأعداد الوفيات ونسبة إشغال المشافي أصبحت أقل بمحافظات الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، بانخفاض طفيف في أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في فلسطين.
أفادت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، بانخفاض طفيف في أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في فلسطين.
وأضافت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: بأن نسبة إشغال المشافي أصبحت أقل مما كانت عليه وهذا مؤشر جيد، والمنحنى آخذ بالنزول، مطالبة المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.
وفيما يتعلق باللقاحات، قالت الكيلة: إن 25 ألف جرعة جديدة من لقاح "أسترازنيكا" وصلت أمس، وهي الدفعة الأولى التي تصل من أصل 2 مليون جرعة، قامت الحكومة الفلسطينية بشرائها.
وفيما يتعلق باللقاحات، قالت الكيلة: إن 25 ألف جرعة جديدة من لقاح "أسترازنيكا" وصلت أمس، وهي الدفعة الأولى التي تصل من أصل 2 مليون جرعة، قامت الحكومة الفلسطينية بشرائها.
التعليقات