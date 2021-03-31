(كان): منصور عباس يقرر دعم حكومة برئاسة نتنياهو من الخارج بـ "شرط"





وأضاف في سياق حديث لوسائل إعلام، أن هذا التأييد مشروط بعدم تولي ايتمار بن غفير، من (الصهيونية المتدينة) منصبا وزارياً.





وأوضح المصدر بأن موقف "الموحدة" قد يتغير في حال تلقت عروضاً أفضل أو إذا لم تتم تلبية مطالبها.



ويطالب عباس بزيادة الميزانية الخاصة لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، وإلغاء قانون "كامينتس" المتعلق بالبناء وتغيير "قانون القومية" أو إدخال تعديل عليه وتخويل السلطات المحلية صلاحيات أوسع.



ويتسلم الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين صباح اليوم نتائج انتخابات (كنيست) 24 من لجنة الانتخابات المركزية التي يرأسها القاضي عوزي فوغلمان.





وسيبدأ ريفلين سيبدأ يوم الاثنين المقبل باجراء مشاورات نيابية مع ممثلي الكتل لتسمية الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة القادمة، ومن المقرر أن يعلن عنها بعدها بيومين.



رام الله - دنيا الوطننقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الأربعاء، عن مصدر رفيع في (القائمة العربية الموحدة) أن رئيسها منصور عباس قرر دعم حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو من الخارج.