غزة: "الصحة" تصدر قراراً بإعفاء جرحى أحداث الاقصى من رسوم التأمين والخدمات الصحية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر وكيل وزارة الصحة، بغزة، د.يوسف أبو الريش، قراراً وزارياً بإعفاء جرحى أحداث الأقصى في قطاع غزة من رسوم التأمين الصحي وجميع رسوم الخدمات الصحية المتعلقة بأصل الإصابة، وكذلك رسوم التقرير الطبي مرتين سنوياً.



وأكد وفق تصريح نشرته وزارة الصحة، بغزة، بأن ذلك يأتي تحقيقاً للمصلحة العامة، وهو جزء من الواجب تجاه المصابين من أبناء شعبنا، وتقديراً لتضحياتهم النبيلة.