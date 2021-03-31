شؤون فلسطينية

مصادر لـ "دنيا الوطن" تكشف أسماء خمسة أعضاء من مركزية فتح متواجدين بقائمة التشريعي

مصادر لـ "دنيا الوطن" تكشف أسماء خمسة أعضاء من مركزية فتح متواجدين بقائمة التشريعي
الرئيس عباس وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن" من مصادر فتحاوية مطلعة صباح اليوم الأربعاء، بأن خمسة أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، متواجدون في قائمة الحركة لانتخابات المجلس التشريعي.

وبحسب المصادر فإن ثلاثة من أعضاء اللجنة المركزية من الضفة الغربية، وهم، محمود العالول، جبريل الرجوب، دلال وسلامة، كما ستضم اثنين من أعضاء المركزية من غزة، وهم روحي فتوح وأحمد حلس.

ومن المقرر أن تسلم حركة فتح قائمتها إلى لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، في حين أن اليوم هو الموعد الأخير لتسليم القوائم التي تود الترشح لانتخابات المجلس التشريعي.


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