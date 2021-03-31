الطقس في فلسطين: انخفاض يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة



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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 15-7 14-7 11-7 بيت لحم 15-7 14-7 11-7 رام الله والبيرة 14-6 13-6 10-6 طولكرم 18-9 17-9 15-9 نابلس 17-8 16-8 13-8 قلقيلية 18-9 17-9 15-9 جنين 20-10 18-10 16-10 سلفيت 15-7 14-7 11-7 طوباس 21-11 19-11 17-11 روابي 17-8 16-8 13-8 الخليل 13-6 12-6 10-6 غزه 18-11 17-11 16-11 أريحا 27-15 26-15 24-15 خانيونس 18-11 17-11 16-11 الأغوار الشمالية 25-13 24-13 22-13 رفح 19-10 18-10 17-10

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً في معظم المناطق وباردا ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا فوق المناطق الجبلية ودرجات الحرارة تبقى اقل من معدلها السنوي العام ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية حتى ساعات الظهيرة وفي ساعات المساء والليل تميل الأجواء للاستقرار، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: