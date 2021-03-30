شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تُعلن عن عدد كبير من الإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تُعلن عن عدد كبير من الإصابات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، عن حصيلة إصابات (كورونا) في محافظات القطاع خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الصحة بغزة: إنه "تم تسجيل 481 اصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الثلاثاء؛ ليكون العدد الكلي للإصابات 1061 إصابة".

وأكدت أن هذا الرقم سُجل بعد فحص 3651 عينة بنسبة إصابة وصلت إلى حوالي 29%.

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