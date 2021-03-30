مستعربون يختطفون شابًا من داخل مركبته في رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اختطفت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، مساء الثلاثاء، شابا من داخل مركبته في حي الماصيون بمدينة رام الله.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة اختطفت الشاب أحمد سلمان خليل أبو غالية وهو سكان بلدة بير نبالا شمال غرب القدس، خلال تواجده داخل مركبته بحي الماصيون في رام الله.