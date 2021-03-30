سرحان دويكات: فتح تأكل أبنائها.. فتح تحترق يا سادة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الاستشاري في حركة فتح، اللواء سرحان دويكات: إنه حركته تحترق قبيل الانتخابات العامة.
وكتب دويكات عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "من أشعل النيران عليه أن يطفئها، ومن يزرع الأرض ألغامًا في طريق وحدة الحركة، ومن يمارس العنصرية الكريهة لا يمكن أن يكون عنوانًا تعتمد عليه في أهم ملف يا سيادة الرئيس".
وأضاف: "فتح تأكل أبنائها.. فتح تحترق يا سادة.. السلم الأهلي أولًا وأولًا يا سيادة الرئيس".
قال عضو المجلس الاستشاري في حركة فتح، اللواء سرحان دويكات: إنه حركته تحترق قبيل الانتخابات العامة.
وكتب دويكات عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "من أشعل النيران عليه أن يطفئها، ومن يزرع الأرض ألغامًا في طريق وحدة الحركة، ومن يمارس العنصرية الكريهة لا يمكن أن يكون عنوانًا تعتمد عليه في أهم ملف يا سيادة الرئيس".
وأضاف: "فتح تأكل أبنائها.. فتح تحترق يا سادة.. السلم الأهلي أولًا وأولًا يا سيادة الرئيس".
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