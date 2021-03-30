سرحان دويكات: فتح تأكل أبنائها.. فتح تحترق يا سادة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الاستشاري في حركة فتح، اللواء سرحان دويكات: إنه حركته تحترق قبيل الانتخابات العامة.وكتب دويكات عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "من أشعل النيران عليه أن يطفئها، ومن يزرع الأرض ألغامًا في طريق وحدة الحركة، ومن يمارس العنصرية الكريهة لا يمكن أن يكون عنوانًا تعتمد عليه في أهم ملف يا سيادة الرئيس".وأضاف: "فتح تأكل أبنائها.. فتح تحترق يا سادة.. السلم الأهلي أولًا وأولًا يا سيادة الرئيس".