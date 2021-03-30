"صوت الناس" قائمة انتخابية تضم 26 عضواً

خاص دنيا الوطنقدمت قائمة "صوت الناس" المستقلة، اليوم الثلاثاء، طلباً للترشح للانتخابات التشريعية، لدى لجنة الانتخابات المركزية بمدينة غزة.ويترأس القائمة الطبيب إيهاب النحال، الذي كان مسؤولاً عن عدة حراكات سابقة للمطالبة بالدفاع عن حقوق الموظفين، إضافةً لنخبة من الشخصيات المجتمعية الناشطة في مختلف المجالات، أبرزهم الإعلامي علم الدين صادق، والناشطة النسوية إيمان بارود.وعلمت "دنيا الوطن" أن هذه القائمة مؤلفة من 26 عضواً من كافة التخصصات والشرائح المجتمعية.وعن دواعي تشكيل القائمة، بيّن أحد أعضائها أنها تشكلت كي تكون عوناً وسنداً لكل للمظلومين والمقهورين من أبناء شعبنا.وستشكل القائمة -وفق القائمين- عليها حالةً ثورية تحت قبة البرلمان، لإيصال الصوت لأصحاب القرار.وعن ملامح البرنامج الانتخابي للقائمة، أوضح القائمون عليها أنها ستُعنى خصيصاً بقضايا ومشاكل الشباب والخريجين، إضافةً للعمال والموظفين، وقضايا أسر الشهداء والأسرى.