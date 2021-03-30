حقيقة فصل "مروان البرغوثي" من اللجنة المركزية وحركة فتح

رام الله - دنيا الوطننفى القيادي في حركة فتح، منير الجاغوب، من أن تكون اللجنة المركزية قد اتخذت قرارًا بفصل الأسير مروان البرغوثي منها ومن حركة فتح.ونشر الجاغوب عبر صفحته بموقع (فيسبوك) خبرًا انتشر بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الجاغوب وسمه بكلمة "مزور"، في نفي واضح للخبر المذكور.وكان مقربون من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي، كشفوا مساء الثلاثاء، عن كونهم مجتمعين لإتمام تشكيل قائمة انتخابية، مؤكدين أنها تقريباً جاهزة.وقالت قيادات فتحاوية قريبة من البرغوثي لـ "دنيا الوطن": "ستُقدِم القائمة أوراقها للجنة الانتخابات المركزية، في حدٍ أقصى ظهر غدٍ الأربعاء".وأشار هؤلاء إلى أن البرغوثي استجاب للكادر التنظيمي الذي شعر بالأيام الأخيرة أنه كان هناك عبث في تشكيل القائمة الرسمية لحركة فتح، وقرر أن يُشكل قائمة خاصة.وشددوا على كون البرغوثي لا ينتقد أعضاء القائمة الرسمية، بل ينتقد طريقة اللجنة المركزية لحركة فتح في تشكيل قائمة الحركة، والتي أغضبت كثيراً من الكادر الفتحاوي، موضحين أن وسائل التواصل الاجتماعي خير دليل على حالة الاستياء العارم.