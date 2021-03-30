شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية تهنئ مصر بعودة الملاحة في قناة السويس

الرئاسة الفلسطينية تهنئ مصر بعودة الملاحة في قناة السويس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
هنأت الرئاسة الفلسطينية، جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإنجاز الكبير بعودة الملاحة في قناة السويس بعد حل ازمة انسداد ممر القناة وتعويم السفينة العالقة.

وأكدت الرئاسة في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، وقوفها إلى جانب الشقيقة الكبرى مصر وحقها في حماية مصالحها القومية أمام التحديات المصيرية التي تواجهها.

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