الأسير مهند شريم يحصل على الماجستير من داخل السجون

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رام الله - دنيا الوطن

حصل الأسير مهند شريم من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، والمحكوم بالسجن المؤبد 29 مرة على شهادة الماجستير داخل سجون الاحتلال.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الأسير القائد مهند شريم حصل على ماجستير في الدراسات الإقليمية -مسار الدراسات الإسرائيلية- من جامعة القدس بتقدير عام جيد جداً.



ويوشك الأسير شريم (47عاماً) من سكان طولكرم، على إنهاء عامه العشرين في سجون الاحتلال وليدخل عامه الواحد والعشرين بشكل متواصل، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 8/5/2002.