الجبهة الشعبية تتهم "مصطفى البرغوثي" بالتواصل مع أسراها للترشّح بقائمته.. والأخير يرد

مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع بوابة (الهدف) التابعة للجبهة الشعبية، مساء الثلاثاء، نقلا من مصادرها في داخل سجون الاحتلال، بأنّ أمين عام حركة المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي، اتصل على عدد من الأسرى، ومن بينهم اثنين من أسرى الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين وهم الأسير فادي خيزران، والأسير رأفت العسوس، وعرض عليهما الترشّح في قائمته الانتخابيّة للمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي المقبلة.



ووفق الموقع الجبهاوي، فقد "رفض الأسيران عرض الدكتور البرغوثي، على اعتبار أنهما ينتميان للجبهة الشعبيّة، وبالتالي من الطبيعي أنهما لن يدعما أي قائمة انتخابيّة سوى قائمة الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين".



وقال الموقع: "البرغوثي قد تواصل مع أحد المحامين لفتح قناة اتصال مع العديد من الأسرى لذات الهدف، إلّا أنّ المحامي رفض ذلك، علمًا أنه ليس لحركة المبادرة أي أسير في سجون الاحتلال".



بدوره، نفى مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية بشكل قاطع أنه تواصل مع أسرى من الجبهة الشعبية لترشيحهم ضمن قائمة المبادرة.



وقال البرغوثي، في تصريح صحفي: "نحن نحترم الجبهة الشعبية التي نعتبر أننا حلفاء معها في كثير من القضايا، ولا نتدخل بأي شكل في شؤونها الداخلية، أوفي شؤون أي تنظيم فلسطيني اخر".



ودعا البرغوثي، الجميع إلى الابتعاد عن إثارة الخلافات المصطنعة بين القوى الفلسطينية.