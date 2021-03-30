"فتح" تحيي ذكرى يوم الأرض في النرويج

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رام الله - دنيا الوطن

أحيت حركة فتح في النرويج، اليوم الثلاثاء، ذكرى يوم الأرض، خلال وقفه نظمتها أمام البرلمان النرويجي في أوسلو.



وشارك في الوقفه الرمزية سفيرة فلسطين لدى النرويج ماري انطوانيت سيدين الى جانب عدد من أبناء الجالية الفلسطينية في النرويج.



وألقت سيدين كلمة قدمت فيها نبذه تاريخية عن يوم الأرض، وما يمثله من أهمية للشعب الفلسطيني وقيادته في التمسك بالأرض رغم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت: شعبنا الفلسطيني صامد على أرضه ضد المشروع الاستعماري الإسرائيلي، والذي يرتكز على الاستيطان وتهويد الأرض.



كما تخلل الوقفه كلمة لنائب أمين سر فتح في النرويج محمد أبو صالح، شكر فيها المتضامنين في كافة أنحاء العالم مع القضية الفلسطينية.