الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس "أحمد عواد" بعد أشهر من الاعتقال الإداري

القيادي في حركة حماس أحمد عواد

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، عن القيادي في حركة حماس أحمد عواد من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد اعتقاله إداريًا نحو10 أشهر داخل السجون الإسرائيلية.



واعتقل الاحتلال "عواد" في مطلع حزيران/ يونيو الماضي، بعد اقتحام منزله في حي المخفية بمحافظة نابلس، وتفجير بابه في ساعة متأخرة من الليلة، مخلفا خرابًا ودمارًا في البيت وأثاثه.



وجددت محكمة الاحتلال في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي الاعتقال الإداري لـ "عواد" قبل يوم واحد من موعد انتهاء محكوميته الأولى والإفراج عنه.