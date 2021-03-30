مقربون من مروان البرغوثي لدنيا الوطن:هناك عبث بتشكيل قائمة فتح وسنسجل قائمتنا غداً الأربعاء

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خاص دنيا الوطن

كشف مقربون من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي، مساء اليوم الثلاثاء، عن كونهم مجتمعين لإتمام تشكيل قائمة انتخابية، مؤكدين أنها تقريباً جاهزة.



وقالت قيادات فتحاوية قريبة من البرغوثي لـ "دنيا الوطن": "ستُقدِم القائمة أوراقها للجنة الانتخابات المركزية، في حدٍ أقصى ظهر غدٍ الأربعاء".



وأشار هؤلاء إلى أن البرغوثي استجاب للكادر التنظيمي الذي شعر بالأيام الأخيرة أنه كان هناك عبث في تشكيل القائمة الرسمية لحركة فتح، وقرر أن يُشكل قائمة خاصة.



وشددوا على كون البرغوثي لا ينتقد أعضاء القائمة الرسمية، بل ينتقد طريقة اللجنة المركزية لحركة فتح في تشكيل قائمة الحركة، والتي أغضبت كثيراً من الكادر الفتحاوي، موضحين أن وسائل التواصل الاجتماعي خير دليل على حالة الاستياء العارم.



وعزا المقربون من البرغوثي كذلك، قرار تشكيل قائمة انتخابية خاصة لما كان من تجاهلٍ للتفاهمات التي كانت بين القائد مروان وبين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، وعدم العودة له والاستجابة لمطلبه بلملمة شمل الحركة وتوحيدها، وإنهاء سياسات الإقصاء والتهميش.