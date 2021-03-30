أبو مرزوق: نرفض تأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة

رام الله - دنيا الوطنأكّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الثلاثاء، على رفض حركته المطلق لتأجيل الانتخابات الفلسطينية تحت أي ذريعة.وقال أبو مرزوق، في تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر): "نرفض تأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة، فنحن نريد تجسيد الإرادة الحرة للناخبين الفلسطينيين، ولا لاستثناء المقدسيين من التصويت، نريد مرشحين ذوي مصداقية ونزاهة وانتماء، ولا نريد من السلطة أن تستخدم أدواتها لدعم مرشحين بأعيانهم".