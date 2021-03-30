مقربون من مروان البرغوثي لـ"دنيا الوطن":مازلنا مجتمعين ولم نتخذ قرارا بتشكيل قائمة انتخابية بعد

أكدت شخصيات مقربة من الأسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه لم يتم حتى اللحظة، اتخاذ قرار بشأن تشكيل قائمة انتخابية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.



وأفادت الشخصيات المقربة من البرغوثي، لـ"دنيا الوطن"، أنهم مزالوا مجتمعين حتى اللحظة، لدراسة تشكيل القائمة الانتخابية، موضحين أنه سيتم الإعلان عن القرار خلال ساعة ونصف.



وكان أحمد غنيم، عضو المجلس الاستشاري في حركة فتح، قد أكد في تصريح سابق لـ"دنيا الوطن"، أن اللجنة المركزية وضعت آليةً محددة لاختيار مرشحي الحركة لخوض الانتخابات التشريعية المُقبلة، حيث استلمت ترشيحاتٍ وتنسيبات من كافة الأقاليم، وهي منذ عدة أيام تعكف على دراسة هذه الأسماء.



وقال غنيم: "سيتم اطلاع الأخ مروان البرغوثي على القائمة كي يعطي رأيه فيها أسوةً بكل أعضاء اللجنة المركزية"، مبيناً أن هناك تفاهمات بهذا الصدد تمت مع البرغوثي بعد زيادة حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية له في سجنه مؤخراً.



ونوه غنيم إلى أن مروان البرغوثي شريكٌ شراكةً تامة في الاطلاع على هذه القائمة، وهو ينتظر أن تنتهي اللجنة المركزية للحركة من إعدادها.



وفي سؤاله عمّا إذا كان البرغوثي ضمن قائمة مرشحي (فتح) لخوض الانتخابات التشريعية، أجاب غنيم: "الأخ مروان بصفته عضواً في اللجنة المركزية للحركة، لن يكون في هذه القائمة".



وتابع: "قائمة (فتح) ستكون قائمةً تليقُ بالحركة وبموقعها المتقدم في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني، حيث ستشمل كافة المكونات والشرائح المجتمعية وخصوصاً المرأة والشباب، ناهيك عن تمثيلها الجغرافي الواسع".



ونوه القيادي في (فتح)، إلى أن القدس هي جوهرة فلسطين، والأساس أن تكون هي العنوان الأول للانتخابات الفلسطينية، وعليه لن يُسمح بأي حال أن يتم تجاوزها.



ونقلت وسائل إعلام دولية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن البرغوثي طلب من مقربين منه ومن زوجته ونجله، تشكيل قائمة خاصة لخوض الانتخابات بعد فشل مفاوضاته مع الحركة.



خاص دنيا الوطن