شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات: تسلمنا طلبات ترشح من 25 قائمة انتخابية

لجنة الانتخابات: تسلمنا طلبات ترشح من 25 قائمة انتخابية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن العدد الكلي لطلبات الترشح المتقدمة منذ بداية عملية الترشح وحتى نهاية دوام اليوم الثلاثاء بلغ (25) قائمة انتخابية، للتنافس في انتخابات المجلس التشريعي 2021.

وبينت اللجنة أنها قبلت ترشح خمس قوائم، وجرى إبلاغها رسمياً بقرار الاعتماد، وهي (قائمة فلسطين للجميع، وقائمة التغيير الديمقراطي، وقائمة كرامتي الشبابية المستقلة، وقائمة الوفاء والبناء، وقائمة طفح الكيل)، فيما يستمر دراسة باقي الطلبات، بحسب موقع اللجنة الالكتروني.

يذكر أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحاً حتى منتصف ليلة الأربعاء الموافق 31/3/2021، علماً أن الكشف الأولي للقوائم والمرشحين سيعلن رسمياً بتاريخ 6 نيسان/ إبريل المقبل.

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