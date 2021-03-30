وصول وفد من لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة عبر معبر (ايرز)

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رام الله - دنيا الوطن

وصل كلا من اشرف الشعيبي، نائب المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، وفريد مشارقة، مدير دائرة المشتريات في اللجنة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ ايرز شمالي قطاع غزة.



وكان وفد من اللجنة قد وصل قبل عدة أسابيع، يرأسه هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة، والمتحدث باسمها فريد طعم الله، أشرف الشعيبي نائب المدير التنفيذي، إلى قطاع غزة، لافتتاح العديد من مراكز الاقتراع بمحافظات القطاع.