الكشف عن هوية أول سفير للبحرين في إسرائيل

نتنياهو ووزير الخارجية البحريني

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن وزير الخارجية البحريني، "أبلغنا تعيين خالد الجلاهمة أول سفير للمنامة في إسرائيل".



وكانت صحيفة (الأيام) البحرينية، قالت إنه تم تعيين خالد يوسف الجلاهمة رئيساً للبعثة الدبلوماسية للبحرين لدى تل أبيب.



يشار إلى أنه في الأول من آذار/مارس الجاري، وصل إلى تل أبيب، محمد آل خاجة، وهو أول سفير لدولة الإمارات، لدى دولة الاحتلال.



ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن آل خاجة، سيصل إلى تل أبيب، اليوم، بطائرة خاصة، مضيفة: أنه بعد فحص (كورونا) سيلتقي بوزير الخارجية، غابي أشكنازي، ثم سيقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين.