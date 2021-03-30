قيادي بـ (حماس) بالسجون: نحن الأقدر على تحقيق تطلعات شعبنا بالتحرير والبناء





وقدمت (حماس)، أمس الاثنين، بطلب تسجيل قائمتها للانتخابات التشريعية، برئاسة خليل الحية.

وكشفت (حماس) عن شعار قائمتها التي تقدمت بتسجيلها تمهيداً لخوض انتخابات المجلس التشريعي.

وتحمل القائمة رقم 10، ويحمل الشعار اسم "القدس موعدنا".

وأبرز أسماء القائمة، نائل البرغوثي، حسن سلامة، جمال أبو الهيجا، عبد الخالق النتشة، جواد الجعبري، عبد الباسط الحاج، فازع صوافطة، مصطفى الشنار.

رام الله - دنيا الوطنأرسل القيادي في حركة حماس، الأسير داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، سائد أبو بهاء، رسالة دعم لقائمة "القدس موعدنا".وأكد وفق ما نقل موقع (حرية نيوز)، على أن الحركة تثبت دوما أنها عصية على الانكسار، وهي الأقدر على تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والبناء.وقال أبو بهاء: "رغم كل محاولات اجتثاث الحركة وإخراجها من المشهد عبر الحروب والحصار والعقوبات تثبت دوما أنها عصية على الانكسار، والأقدر على تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والبناء".وأضاف: "كما أبدعت حركتنا في ميدان الحرب فهي تتقدم الصفوف لخوض انتخابات المجلس التشريعي عبر ثلة من خيرة أبناء شعبنا، وعبر توجهها للعمل المشترك والشراكة السياسية الكاملة مع جميع أطياف شعبنا".وأعلن دعمه لقائمة حركة حماس "القدس موعدنا"، قائلا: "أوصل رسالتي هذه من من خلف قضبان سجون الاحتلال، وأعلن دعمي الكامل لقائمة القدس موعدنا ومعي جميع أسرانا الأبطال، وستبقى القدس قبلتنا وموعدنا".