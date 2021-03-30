شؤون فلسطينية

دار الإفتاء الفلسطينية وجامعة الخليل توقعان اتفاقية تعاون مشترك

رام الله - دنيا الوطن
في إطار التعاون المشترك بين المؤسسات الفلسطينية لخدمة المجتمع الفلسطيني وأبنائه وخاصة في المجالين التوعوي والتعبدي، وقعت دار الإفتاء الفلسطينية، ممثلة بسماحة الشيخ محمد أحمد حسين – المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية – خطيب المسجد الأقصى المبارك، وجامعة الخليل ممثلة برئيس الجامعة- الدكتور صلاح الزرو اتفاقية تعاون مشترك.

وذلك بهدف تبادل الخبرات بينهما، وتبادل الكتب والدوريات والمجلات العامة الصادرة عنهما، إضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث العلمية، وتبادل الزيارات المشتركة، وتنظيم الفعاليات العامة، وتمنح الاتفاقية موظفي دار الإفتاء عضوية مجانية في مكتبة جامعة الخليل، وفي المقابل؛ تفسح دار الإفتاء المجال لطلاب العلوم الشرعية من الجامعة للتدريب والتطبيق العملي في مكاتبها.

من جهة أخرى؛ أثنى سماحة الشيخ محمد حسين على هذه الاتفاقية راجياً أن تحقق أهدافها وغاياتها النبيلة مؤكداً على ضرورة بذل الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وخاصة طلبة العلم منهم، مثنياً سماحته على جامعة الخليل، التي تُعد رمزاً وطنياً كبيراً.

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