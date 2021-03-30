"الديمقراطية" تدعو لمؤتمر وطني جامع لشعبنا بـ الـ 48 والـ 67 ومناطق اللجوء والشتات

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في يوم الأرض الخالد، في 30/3/2021 إلى عقد مؤتمر وطني لعموم الحالة الفلسطينية، بكل أطرافها واتجاهاتها، تضم ممثلين عن أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة مناطق انتشاره، في الوطن، بجناحيه الـ 48+ الـ 67، وفي مناطق اللجوء والشتات، لبلورة برنامج وطني، يوحد القضية الوطنية ويوحد الحقوق، وينسق الجهود الكفاحية والنضالية ويطور آليات الصمود وعناصره، ويعزز القدرة على مواجهة العدو الواحد، المتمثل بدولة الاحتلال، وسياساتها القائمة على التهام الأرض في مشاريع استعمارية استيطانية، وقطع الطريق على المشروع الوطني والحقوق المشروعة لشعبنا، في تقرير المصير والعودة والاستقلال والسيادة، وكذلك في مواجهة سياساتها العنصرية والإقصائية، ومشاريع التطهير العرقي التي تمارسها ضد أهلنا الفلسطينيين العرب داخل الدولة الصهيونية.



وأضافت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المؤتمر الوطني الجامع لكل أبناء شعبنا وفئاته وتياراته السياسية والفكرية، في كافة مناطق إقامته وانتشاره، داخل الوطن وخارجه، بات ضرورة ملحة، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، وخاصة خطوات التطبيع مع دولة الاحتلال، التي قطعت أشواطاً كبرى خلال فترة قياسية من الزمن، في محاولة لتطويق شعبنا وقضيته وإضعاف نضاله، وتعريض حقوقه الوطنية ومصيره ومستقبله السياسي لمخاطر عدة.



وختمت الجبهة بدعوة الأطراف السياسية كافة، في الحالة الوطنية الفلسطينية لإدارة حوارات، وطنية تنتج عنها رؤية مشتركة لعقد المؤتمر الوطني الجامع لشعبنا، في المكان والزمان المناسبين، وبما يمكن شعبنا وقضيتنا من الفتح على مرحلة نضالية جديدة، باتت تتطلب تطوير أساليب النضال والكفاح وأشكاله.