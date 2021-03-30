شؤون فلسطينية

مدير "الأوروبي" يكشف حقيقة أنباء وجود 100 مريض (كورونا) على أجهزة العناية المركزة

مدير "الأوروبي" يكشف حقيقة أنباء وجود 100 مريض (كورونا) على أجهزة العناية المركزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفى يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، ما يتم تداوله عن وجود 100 مريض (كورونا) على أجهزة العناية المركزة بمشفى الأوروبي.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): أن إجمالي الإصابات بالمستشفى 60 مريضاً منهم 22 داخل العناية المركزة و 38 أخرين مصنفين كحالات خطيرة.

وتابع: بأم الوضع الوبائي داخل مشفى الأوروبي مستقر، و"لكننا نترقب الحالة الوبائية أولاً بأول ونهيب بأبناء شعبنا للالتزام بإجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار الوباء وعودة المنحنى للانخفاض مرة أخرى".

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