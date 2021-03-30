مدير "الأوروبي" يكشف حقيقة أنباء وجود 100 مريض (كورونا) على أجهزة العناية المركزة





وتابع: بأم الوضع الوبائي داخل مشفى الأوروبي مستقر، و"لكننا نترقب الحالة الوبائية أولاً بأول ونهيب بأبناء شعبنا للالتزام بإجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار الوباء وعودة المنحنى للانخفاض مرة أخرى".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): أن إجمالي الإصابات بالمستشفى 60 مريضاً منهم 22 داخل العناية المركزة و 38 أخرين مصنفين كحالات خطيرة.