فلسطين: الكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس (كورونا) في فلسطين، أنه تم تسجيل 9 حالة وفاة في الضفة الغربية: (طولكرم 4، قلقيلية 2، نابلس 2، الخليل 1)، وتم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة في مدينة القدس.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 42، طولكرم 118، جنين 192، قلقيلية 47، ضواحي القدس 22، أريحا والأغوار 22، نابلس 225، الخليل 188، سلفيت 32، بيت لحم 54، رام الله والبيرة 90"، قطاع غزة 785، مدينة القدس 53.



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 47، طولكرم 214، جنين 191، قلقيلية 89، ضواحي القدس 53، أريحا والأغوار 18، نابلس 240، الخليل 520، سلفيت 63، بيت لحم 166، رام الله والبيرة 168"، قطاع غزة 300، مدينة القدس 326.



وبينت أن نسبة التعافي من (كورونا) في فلسطين بلغت 89.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 213 مصابا بـ (كورونا) في غرف العناية المكثفة، بينهم 68 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة الغربية 694 مريضاً.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس (كورونا)، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 73964، بينهم 7978 تلقوا الجرعتين من اللقاح.



رام الله - دنيا الوطنواصلت فلسطين اليوم الثلاثاء، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).يأتي ذلك بعدما أعلنت وزيرة الصحة، د.مي الكيلة، تسجيل 16 حالة وفاة و1870 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و2395 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.