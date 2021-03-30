دولي

الولايات المتحدة تحدد موعد الحوار الاستراتيجي مع العراق

الولايات المتحدة تحدد موعد الحوار الاستراتيجي مع العراق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية من خلال حساب تابع لها عبر (تويتر)، أن الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي العراقي - الأمريكي ستجري يوم 7 نيسان/أبريل المقبل.

وقال قسم شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية، إن "الولايات المتحدة ستعقد مع جمهورية العراق محادثات الحوار الاستراتيجي عبر دائرة فيديو مغلقة في 7 نيسان/أبريل بحسب اتفاقية الإطار الاستراتيجي لسنة 2008 بين البلدين".

وأوضح أن "المحادثات ستتناول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة، والمسائل السياسية والتعاون في مجال التعليم والثقافة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قالت في بيان الأسبوع الفائت: إن الحوار بين البلدين يشمل وضع خطة لتدريب القوات العراقية، وتقديم النصائح لها حتى لا يعيد تنظيم الدولة تجميع صفوفه.

وقالت المتحدثة إن "الاجتماعات ستوضح بشكل أكبر أن قوات التحالف الدولي موجودة في العراق فقط للتدريب وتقديم النصائح للقوات العراقية، لضمان عدم تمكن تنظيم "داعش" من إعادة تجميع صفوفه".

وأضافت أن "هذه فرصة مهمة لمناقشة مصالحنا المشتركة عبر مجموعة من المجالات تشمل الأمن والثقافة والتجارة والمناخ".

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