شؤون فلسطينية

بيوم الأرض.. فتوح: نضالنا مستمر حتى الحرية والاستقلال

بيوم الأرض.. فتوح: نضالنا مستمر حتى الحرية والاستقلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح على تصميم القيادة الفلسطينية وحركة فتح على مواصلة مسيرة النضال الوطني لتثبيت شعبنا الفلسطيني على أرضه، وتعزيز صموده حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال.

وقال فتوح في تصريح له اليوم ": أن الشعب الفلسطيني يحيي الذكرى ال 45 ليوم الأرض الخالد، والذي يصادف اليوم في ظل إستمرارالإحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء ومصادرة وتهويد للأرض الفلسطينية، وممارسة سياسة الفصل العنصري، والتطهير العرقي، وانتهاك لحقوق الإنسان.

وأضاف فتوح :" يشكل يوم الأرض مناسبة للتأكيد على وحدة شعبنا الفلسطيني، ورمزاً لتمسك شعبنا بأرضه وتجسد عام 1976، حيث قامت سلطات الاحتلال بمصادرة الآلاف من الدونمات من أراضي الفلسطينيين في الجليل المحتل وكان الرد الفلسطيني على مؤامرات الاحتلال بالرفض في طمس هويته الوطنية ومصادرة والاستيلاء على ارضه لإقامة مستوطناته عليها، واندلاع مواجهات أستشهد على أثرها 6 فلسطينيين وأصيب وأعتقل المئات.

ودعا فتوح ": المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عقابية بمحاسبة دولة الاحتلال ووقف ممارساتها العنصرية وسياسة التهجير القسري، ومحاسبة حكومة الاحتلال في دعمها للجماعات الاجرامية المنظمة والتي تمارس أعمالها الاجرامية بحق الفلسطينيين في مختلف المناطق في محافظات الوطن والتي تهدف لتهجير السكان، ومطالبة حكومة الاحتلال بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 والقدس عاصمتها الأبدية..

ومن ناحية أخرى دعا المفوض العام الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة بالعرس الديمقراطي، في اختيار مرشحيه للمجلس التشريعي والمزمع عقدها بتاريخ 22/5/2021، والتفافه حول القيادة الفلسطينية الواضحة في أهدافها في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967 .

أخبار ذات صلة

مسلم: ضغوط تعرض لها مرشحون مسيحيون لعدم النزول بقائمة حماس

مسلم: ضغوط تعرض لها مرشحون مسيحيون لعدم النزول بقائمة حماس

&#34;الشباب والثقافة&#34; تنظم مهرجانًا وطنيًا لإحياء ذكرى يوم الأرض

"الشباب والثقافة" تنظم مهرجانًا وطنيًا لإحياء ذكرى يوم الأرض

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تهيب بشعبنا الفلسطيني لاختيار ممثليه بالمجلس التشريعي

"المقاومة الشعبية" تهيب بشعبنا الفلسطيني لاختيار ممثليه بالمجلس التشريعي

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لمؤتمر وطني جامع لشعبنا بـ الـ 48 والـ 67 ومناطق اللجوء والشتات

"الديمقراطية" تدعو لمؤتمر وطني جامع لشعبنا بـ الـ 48 والـ 67 ومناطق اللجوء والشتات

مدير &#34;الأوروبي&#34; يكشف حقيقة أنباء وجود 100 مريض (كورونا) على أجهزة العناية المركزة

مدير "الأوروبي" يكشف حقيقة أنباء وجود 100 مريض (كورونا) على أجهزة العناية المركزة

فلسطين: الكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أبو سيف: يوم الأرض.. نصّ الرواية الفلسطينية الباقي

أبو سيف: يوم الأرض.. نصّ الرواية الفلسطينية الباقي

أبو هولي يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان

أبو هولي يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الشباب والثقافة&#34; تنظم مهرجانًا وطنيًا لإحياء ذكرى يوم الأرض

"الشباب والثقافة" تنظم مهرجانًا وطنيًا لإحياء ذكرى يوم الأرض

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تهيب بشعبنا الفلسطيني لاختيار ممثليه بالمجلس التشريعي

"المقاومة الشعبية" تهيب بشعبنا الفلسطيني لاختيار ممثليه بالمجلس التشريعي

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لمؤتمر وطني جامع لشعبنا بـ الـ 48 والـ 67 ومناطق اللجوء والشتات

"الديمقراطية" تدعو لمؤتمر وطني جامع لشعبنا بـ الـ 48 والـ 67 ومناطق اللجوء والشتات

أبو سيف: يوم الأرض.. نصّ الرواية الفلسطينية الباقي

أبو سيف: يوم الأرض.. نصّ الرواية الفلسطينية الباقي

بيوم الأرض.. فتوح: نضالنا مستمر حتى الحرية والاستقلال

بيوم الأرض.. فتوح: نضالنا مستمر حتى الحرية والاستقلال

أبو هولي يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان

أبو هولي يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان

الخليل: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة

الخليل: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة

اتحاد المقاولين: متضامنون مع البلديات وخسائرنا لا تُحتمل

اتحاد المقاولين: متضامنون مع البلديات وخسائرنا لا تُحتمل

منوعات

منة شلبي تعود إلى أحمد عز بجريمة.. ما القصة ؟

منة شلبي تعود إلى أحمد عز بجريمة.. ما القصة ؟

شاهد: بطريقة ملفتة.. محيي إسماعيل يقلد رؤساء وفنانين

شاهد: بطريقة ملفتة.. محيي إسماعيل يقلد رؤساء وفنانين

بتفاصيل مرعبة.. كيف أطعم أمير كرارة الأسد بفمه في مسلسله الجديد ؟

بتفاصيل مرعبة.. كيف أطعم أمير كرارة الأسد بفمه في مسلسله الجديد ؟

دينا الشربيني تقدم مفاجأة في رمضان.. ما هي ؟

دينا الشربيني تقدم مفاجأة في رمضان.. ما هي ؟

شاهد: فاطمة العبدالله تعرّض نفسها للاحراج.. والجمهور &#34;سيليكون الخليج&#34;

شاهد: فاطمة العبدالله تعرّض نفسها للاحراج.. والجمهور "سيليكون الخليج"

شاهد: مايا دياب تثير ضجة كبيرة بجمبسوت كيم كرداشيان الجلدي الضيق

شاهد: مايا دياب تثير ضجة كبيرة بجمبسوت كيم كرداشيان الجلدي الضيق

بسبب هذا الفستان.. أنغام تعرض نفسها لموقف محرج والجمهور ينتقدها

بسبب هذا الفستان.. أنغام تعرض نفسها لموقف محرج والجمهور ينتقدها

شاهد: القضاء يستدعي مريم حسين بسبب منى السابر.. إليكم التفاصيل

شاهد: القضاء يستدعي مريم حسين بسبب منى السابر.. إليكم التفاصيل

شاهد: محمد عساف عن زوجته &#34;كانت خايفة مني&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: محمد عساف عن زوجته "كانت خايفة مني".. ما القصة ؟

بفيديو مميّز.. شاهد كيف كشفت فاليري أبو شقرا عن حملها

بفيديو مميّز.. شاهد كيف كشفت فاليري أبو شقرا عن حملها

عربي

الكويت: الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

الكويت: الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

مصر: تفتيش كمامات الطلاب تحسبًا من استخدامها بالغش

مصر: تفتيش كمامات الطلاب تحسبًا من استخدامها بالغش

بعد شفائهما من (كورونا).. الأسد وزوجته يعودان لمزاولة عملهما بدءًا من اليوم

بعد شفائهما من (كورونا).. الأسد وزوجته يعودان لمزاولة عملهما بدءًا من اليوم

97 وفاة و7940 إصابة بفيروس (كورونا) جديدة في الأردن

97 وفاة و7940 إصابة بفيروس (كورونا) جديدة في الأردن