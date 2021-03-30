إسرائيل: مؤشر تكاثر العدوى لـ 0.53% وتراجع نسبة الفحوصات الإيجابية لأقل من 1%





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) بلغ يوم أمس 356 حالة، فيما وهبط عدد المرضى بحالة خطيرة إلى 423، بينهم 206 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.



وانخفض مؤشر تكاثر العدوى إلى 0.53، فيما تراجعت نسبة الفحوصات الإيجابية إلى أقل من 1%، وتم الحصول على نتائج أكثر من 42 ألف فحص للكشف عن (كورونا) يوم أمس.





وجاء في بيان وزارة الصحة أن عدد الوفيات منذ انتشار الوباء في البلاد بلغ 6188 حالة.



وبلغت أعداد المطعمين في إسرائيل بجرعة واحدة قرابة خمسة ملايين 230 ألف شخص، ونحو أربعة ملايين و750 الف شخص بالجرعتين.



رام الله - دنيا الوطنيستمر في إسرائيل، تحسن الصورة الوبائية الخاصة بفيروس (كورونا) المستجد.