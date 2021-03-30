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الخليل: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة

الخليل: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حررت الشرطة اليوم مخالفات سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية في الخليل.

وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعلام بالشرطـة بأنه واستمراراً لعملية المتابعة اليومية من قبل الشرطة لمدى الإلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية قامت الشرطة بتحرير 140 مخالفة سلامة عامة لأصحاب محال تجارية ومواطنين وسائقي مركبات.

وأكدت الشرطة ضرورة المحافظة على الصحة والسلامة العامة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية المعلن عنها.  

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