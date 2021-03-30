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اتحاد المقاولين: متضامنون مع البلديات وخسائرنا لا تُحتمل

اتحاد المقاولين: متضامنون مع البلديات وخسائرنا لا تُحتمل
رام الله - دنيا الوطن
أعرب اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، عن تفهمه لأوضاع بلديات غزة جراء وقف شراء العطاءات وتعطيل بعض المشاريع رغم التدمير الذي تعرضت له شركات المقاولات على مدار 14 سنة.

ويؤكد الاتحاد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن اللجوء إلى خيار المقاطعة إجراء اجباري واضطراري بعد أن فقد الوطن أكثر من 100 شركة خرجت تماما من سوق العمل وباقي الشركات تترنح تحت وطأة احتجاز مستحقات الارجاع الضريبي لدى وزارتي المالية بغزة ورام الله.

ويعتبر الاتحاد أنه ليس من الإنصاف شراء عطاءات جديدة والشروع في مشاريع خاسرة مسبقا وستدخل في قائمة الأموال المحتجزة فضلا عن تراجع سعر الدولار وغياب التعويض  وفقدان كافة شركات المقاولات رأسمالها النقدي.

ويشدد الاتحاد أنه لا يسره توقف الأعمال والمشاريع لكنه في المقابل يرفع صوت آلاف العمال لدى شركات المقاولات الذين يتم تسريحهم يوميا وتعطيل سواعد الفنيين المهرة والمهندسين وفقدانهم لقوت أطفالهم في ظل التنكر لحقوق المقاولين والإصرار على تدمير ما تبقى من شركات المقاولات.

وأعرب الاتحاد عن أمنيته على اتحاد بلديات غزه مخاطبة المانحين لتوضيح الأسباب التي دفعت اتحاد المقاولين الى مقاطعة شراء العطاءات والطلب منهم الضغط علي السلطة لدفع تلك الحقوق أسوة بزملائهم في محافظات الضفة.

ويوضح الاتحاد أنه لجأ إلى كل الخطوات والفعاليات المتدرجة من رسائل ولقاءات ومؤتمرات ومناشدات لكافة الأطراف صاحبة القرار وذهب مضطرا إلى خطوات التصعيد التي لن تتوقف إلا بإرجاع حقوق شركات المقاولات أو الاتفاق على صيغة مرضية تؤمن الحقوق في إطار جدول زمني محدد وآليات تنفيذية واضحة.

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